Für manchen ist das Internet immer noch Neuland! Ein wichtiger Teil des Webs: Social Media. Jeder Post eines Stars wird dort ausgiebig betrachtet, kommentiert und kritisiert. Für Matt Damon (48) offenbar bisher ein Grund, sich Instagram, Facebook, Twitter und Co. eher zu verweigern. Deswegen zählt er sich zu einer aussterbenden Art, gesteht der 48-Jährige – oder wie er selbst sagt: Er ist ein Dinosaurier!

Der "Jason Bourne"-Star hat bisher nicht einmal einen offiziellen Account – weder bei Instagram, noch bei Twitter und auch nicht bei Facebook. "Ich bin ein Dinosaurier", stellt der Schauspieler

im Interview mit E! News fest. Doch zugunsten seiner neuen Kampagne "Water.org", die er gemeinsam mit dem Architekten und langjährigem Aktivisten Gary White gegründet hat, wolle er das ändern: "Ich sehe mir den Einfluss an, und der ist unbestreitbar. Also ja, ich werde mich wahrscheinlich irgendwann in dieses Reich begeben", stellt Matt in Aussicht. So könne er besser auf seine Initiative hinweisen: Mit "Water.org" wolle er Menschen helfen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Helfen könne ihm sein Freund und Kollege Chris Hemsworth (35): "Er steht auf jeden Fall mitten in der Social-Media-Welt und weil ich die ganze Zeit mit ihm zusammen bin, konnte ich aus nächster Nähe sehen, welche Reichweite er erzielen kann."

Kevin Winter / Getty Images Matt Damon bei der "Suburbicon"-Pressekonferenz 2017

Anzeige

Cindy Ord / Getty Images Matt Damon bei SiriusXM's Entertainment Weekly

Anzeige

Getty Images Matt Damon, Chris Hemsworth und Elsa Pataky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de