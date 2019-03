Nach seinem Unfall ist Zac Efron (31) inzwischen auf dem Weg der Besserung! Beim Snowboardfahren im Januar hatte sich der High School Musical-Darsteller bei einem Sturz sein Kreuzband gerissen. Am 8. Februar schockte er seine Fans mit Social-Media-Bildern, die ihn nach seiner Knie-OP mit einer dicken Schiene im Krankenhausbett zeigten. Seitdem hat sich der 31-Jährige von seiner Verletzung erholt und kann mithilfe einer Krücke auch schon wieder laufen!

Am Dienstag wurde Zac laut Daily Mail in Los Angeles gesichtet. Schwer bepackt mit Rucksack, großer Umhängetasche und einem Smoothie in der Hand verließ er das Gebäude seines Physiotherapeuten und stütze sich dabei auf einer Krücke ab. Der Rollstuhl, den Zac im Krankenhaus noch benutzen musste, ist offenbar nicht mehr notwendig.

Bei seinen Followern hatte sich der Schauspieler Anfang März mit einem Instagram-Schnappschuss aus der Physiotherapie gemeldet. "Es wird jeden Tag besser. Ich gehe buchstäblich einen Schritt nach dem anderen", kommentierte er das Pic und bedankte sich für die Unterstützung während seiner Genesung.

Twitter / Zac Efron Zac Efron nach seinem Kreuzbandriss

Anzeige

SIPA PRESS Schauspieler Zac Efron, 2017

Anzeige

Zac Efron Zac Efron nach seinem Kreuzbandriss, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de