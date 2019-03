Der Tod von Luke Perry (✝52) hinterlässt seine Freunde in großer Trauer. Am 4. März 2019 war der einstige Beverly Hills, 90210-Darsteller nach einem besonders schweren Schlaganfall verstorben. Das Ableben des Schauspielers verursachte eine Welle der Anteilnahme – nicht zuletzt auch bei seinen früheren Serien-Kollegen: Wie aktuelle Paparazzi-Bilder nun zeigen, scheint "90210"-Star Jennie Garth (46) den Verlust ihres guten Freundes noch nicht verkraftet zu haben.

Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, der Blick zu Boden gerichtet und weit und breit kein Lächeln in Sicht – so ist die 46-Jährige auf neuen Fotos zu sehen, die dem News-Portal Daily Mail vorliegen. In der Erfolgsserie aus den 90ern spielte die Blondine damals die Rolle der Kelly Taylor, die mit dem Serien-Charakter Dylan, gespielt von Luke, auch eine Liebesbeziehung führte. Die Trauer steht Jennie noch immer ins ungeschminkte Gesicht geschrieben – und auch ihr Outfit aus Jogginghose und Schlabberpulli dürften den emotionalen Zustand unterstreichen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wegbegleitern des 52-Jährigen hatte die dreifache Mutter Luke nach seinem Tod keinen rührenden Social-Media-Post gewidmet. Dafür war sie anschließend von den Fans des Verstorbenen angefeindet worden, hatte sich gegenüber People aber gerechtfertigt: "Jeder, der ihn gekannt hat, weiß, dass er einen Scheiß auf die sozialen Medien gegeben hat!"

