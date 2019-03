Sharon Osbourne (66) ist für ihr loses Mundwerk bekannt! Erst kürzlich meinte die Frau von Ozzy Osbourne (70), dass sie für ihre Wutausbrüche gar nichts könne. Sie befürchte, dahinter stecke das Tourette-Syndrom. Freundlichkeit ist ihr bei anderen Menschen offenbar sehr wichtig, denn die 66-Jährige regt sich nun über die heutige Jugend auf: Teenagern mangele es ihrer Meinung nach an sozialen Kompetenzen!

Im Gespräch mit The Daily Star machte die ehemalige X Factor-Jurorin deutlich: "Die Generation, die gerade heranwächst – die 16-, 17-, 18-Jährigen – die haben wirklich schlechte soziale Fähigkeiten." Den Grund dafür sieht sie in der technischen Entwicklung: Junge Menschen hätten nur noch Augen für Smartphones, Tablets und Social Media.

"Mit all der Technik sind sie einfach so unhöflich und rechthaberisch", fügte die dreifache Mutter hinzu. Trotz ihrer Kritik verbringt Sharon offensichtlich selbst viel Zeit in ihren sozialen Netzwerken: Auf ihrem Twitter- und Instagram-Account postet sie fast täglich Fotos von sich und ihrer Familie.

Getty Images Sharon Osbourne bei einem Event, 2016

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2017 in Las Vegas

Getty Images Sharon Osbourne 2017 in Liverpool, England

