Julia Wulf (23) gibt wieder Einblicke in den Alltag bei Germany's next Topmodel! Als ehemalige Kandidatin in der Casting-Show kann sie aus eigener Erfahrung berichten. Vergangene Woche äußerte sie sich zur Unruhestifterin der aktuellen Staffel Jasmin. Sie vermutet dahinter ein abgekartetes Spiel der Produktion! Jetzt lässt sie ein weiteres Mal hinter die Kulissen blicken: Zahlreiche Nachwuchsmodels sollen in der Show das Rauchen anfangen – ob sie das wirklich so ernst meint?

"Ich kann euch sagen, also wer davor nicht geraucht hat, fängt auf jeden Fall bei GNTM an", scherzt das Model bei Instagram. Aber man höre auch wieder auf, sie rauche schließlich mittlerweile auch nicht mehr. Grund für das ungesunde Laster soll die extreme Langeweile während der Dreharbeiten sein. Vor allem wenn noch 20 Mädels im Rennen sind, dauere es unglaublich lange, bis man geschminkt werde und beim Shooting endlich an die Reihe komme. "Das heißt, du hast in der Zeit wirklich schon so zehn Stunden rumgesessen und gar nichts getan", schildert Julia und macht deutlich, dass die Girls deswegen während der Wartezeiten eine Kippe nach der anderen rauchen würden.

Ob auch die aktuellen Kandidatinnen regelmäßig am Set zur Fluppe greifen? Die 19-Jährige Jasmin offenbar nicht. Diese scheint die Wartezeiten eher für kleine Ausraster zu nutzen: In der vergangenen Folge schmiss sie Teile ihres 10.000 Euro teuren Haute Couture Kleid durch die Gegend!

