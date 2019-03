Sexy Hüftschwung, stahlhartes Sixpack und starke Arme – die männlichen Let's Dance-Profis sind ein wahrer Augenschmaus. Seit dem vergangenen Freitag wirbeln die Tänzer wieder mit prominenten Damen über das Parkett der beliebten Show. Erich Klann (31), Christian Polanc (40) und Co. sind schon seit vielen Jahren dabei und erfreuen sich – besonders bei den weiblichen Fans – großer Beliebtheit. Aber welcher der Männer lässt denn nun die meisten Frauenherzen schmelzen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt.

Und der Preis für den heißesten "Let's Dance"-Profi geht an: Massimo Sinató (38). Der temperamentvolle Italiener hat in der Promiflash-Umfrage die Nase vorn – wenn auch nur knapp. 26,5 Prozent der 8.596 Teilnehmer (Stand: 22. März, 8.30 Uhr) finden den Mann von Model Rebecca Mir (27) am attraktivsten. Auf dem zweiten Platz landet Erich mit 24 Prozent der Stimmen. Christian schaffte es mit 20 Prozent auf Rang drei.

Na, das freut mit Sicherheit auch ihre Schützlinge – vor allem Erichs Partnerin Sabrina Mockenhaupt (38) dürfte happy über das Ergebnis sein. Immerhin wünschte sie sich in der Kennenlern-Show vergangene Woche einen Trainer, der ihr zeigt, wie man sexy ist. Mit dem 31-Jährigen hat sie in dieser Hinsicht also auf jeden Fall eine kompetente Fachkraft an ihrer Seite.

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató, Januar 2018

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Christian Polanc, Tanz-Profi

Instagram / erichklann Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann

