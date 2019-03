Holen sie sich jetzt etwa Hilfe von ganz oben? In den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, dass es zwischen Justin Bieber (25) und seiner Frau Hailey Baldwin (22) ziemlich kriseln soll. Der angebliche Grund: Hailey fühle sich in der Ehe nicht wohl – außerdem sollen ihr die Depressionen des Sängers zu schaffen machen. Auch ihre geplante kirchliche Hochzeit wurde angeblich abermals verschoben. Nun wurde das Pärchen beim Besuch eines Gottesdienstes gesichtet – und dabei schienen sie bester Laune zu sein!

Das Model und der Musiker rollten in Justins neuem Lamborghini zum Abendgottesdienst in einer Kirche in Hollywood vor, wie Daily Mail berichtet. Gewohnt lässig gekleidet betrat das junge Ehe-Paar dann das Gotteshaus: Justin zeigte sich in einem grauen Schlabber-Pullover und Badelatschen, seine Hailey präsentierte sich in einem Jeansmantel mit weißem Flanellfutter. Von Streitereien zwischen den beiden allerdings keine Spur: Hailey und der 25-Jährige strahlten um die Wette und es verblassten alle Gerüchte um ihre Beziehungskrise.

Möglicherweise trägt Justins Therapie im Bezug auf seine Stimmung bereits Früchte – scheinbar gehen die Sitzungen aber nicht spurlos an ihm vorbei. Wie Paparazzi-Fotos zuletzt zeigten, sind zahlreiche dunkle Male auf Justins Rücken zu sehen, die fast schon wie Blutergüsse aussehen. Dabei soll es sich aber um eine besondere Heilmethode handeln, wie Daily Mail berichtete.

MAKAI / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills

David Rohmer/X17online.com Hailey Baldwin und Justin Bieber im Auto

MAKAI / MEGA Justin Bieber im März 2019

