So einen ungewöhnlichen Berufsstart hätte man bei Rebel Wilson (39) eher nicht vermutet! Die pfundige Blondine gilt derzeit als einer der erfolgreichsten Exporte Australiens in Hollywood. Der Pitch Perfect-Star, der zuletzt mit der Netflix-Komödie "Isn't It Romantic" eingeschlagen hat wie eine Bombe, kam jedoch auf eher ungewöhnliche Art und Weise zur Schauspielerei. Schuld an ihrer Karriere war eine lebensverändernde Nahtod-Erfahrung, welche die heute 39-Jährige vor 20 Jahren in Afrika machte.

Im Podcast Aussies In Hollywood enthüllte Rebel, wie sie im Alter von 19 Jahren während eines Hilfsprojekts in Mozambique an Malaria erkrankte und ins Krankenhaus musste. "Ich habe nur wegen der Drogen halluziniert, dass ich Schauspielerin wäre", erinnert sich Rebel. Im Delirium habe sie sogar "eine Dankesrede gehalten und einen Rap dazu gemacht". Sie hatte vorbeugende Medikamente im Vorfeld ausgeschlagen, weil sie dachte, durch diese könne sie psychische Probleme bekommen. Ein fataler Fehler, der die Malaria-Erkrankung begünstigte.

"Wenn Menschen eine Art Nahtod-Erfahrung haben, können sie bestimmte Dinge erleben, die ihren Lebenslauf wirklich verändern", so Rebel. Die quirlige Schauspielerin hatte eisern ihren in Afrika ausgelösten Traum festgehalten und es nach harten Kämpfen bis nach ganz oben geschafft.

