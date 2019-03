Am Donnerstagabend ging es bei Germany's next Topmodel wieder heiß her! Neben dem Eklat zwischen Lena und Jasmin stand in dieser Folge vor allem das legendäre Nackt-Shooting im Vordergrund. Auffällig dieses Mal: Keines der Mädchen hat so wirklich einen Aufstand gemacht – auch nicht die gläubige Sayana. In einem Interview verriet die Inderin jetzt, dass es ihre erste richtige Nackt-Erfahrung war!

"Mein Freund hat mich noch nie so nackt gesehen. Ich ihn auch nicht, nicht einmal in Badesachen", gestand die 20-Jährige im Anschluss bei red!. Dass er seine schöne Freundin jetzt mit Millionen Zuschauern fast hüllenlos teilen musste, könne verstörend sein. Dennoch ist sich die Studentin bei einem ganz sicher: "Er wird damit schon klarkommen."

Bereits im Vorfeld machte sich Sayana etwas Sorgen über die Reaktionen ihres Liebsten bei einigen Shootings – vor allem das Männer-Shoot bereitete ihr vor wenigen Wochen Kummer. "Ich glaube, er wird sehr geschockt sein. Ich schätze, er wird auch ein bisschen enttäuscht sein, wenn er das sieht", erzählte das Model im ProSieben-Interview.

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / _r.say_ Sayana mit ihrem Freund Prash

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

