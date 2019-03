Wer hat, der kann – und Kylie Jenner (21) hat rekordmäßig viel: Die kleine Schwester von Kim Kardashian (38) wurde gerade zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt gekürt und stach damit sogar Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34) aus. Den mit Abstand größten Teil ihres Vermögens – 900 Millionen Dollar (umgerechnet fast 800 Millionen Euro) – machte sie mit ihrer Make-up-Firma Kylie Cosmetics. Auch ihre Finger zeigen jetzt ihren Reichtum: Kylie trägt Dollar-Schein-Nägel.

Ein paar ihrer Finger hat die Unternehmerin seit Neuestem mit einem besonderen Nagel-Tattoo überziehen lassen, wie ein Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account beweist. Auf ihrem Zeigefinger prangt nun ein "In God we trust" (zu Deutsch: Wir vertrauen auf Gott), das auf jedem amerikanischen Geldschein zu finden ist, und auf ihrem Mittelfinger findet sich ein Detail eines 100-Dollar-Scheins. Auch auf der anderen Hand trägt sie die größte Note des US-Währungssystems auf Mittel- und Ringfinger. Ob die Platzierung auf dem Stinkefinger vielleicht eine Botschaft an alle Hater ist?

Vor Kurzem verteidigte Kylie zumindest, dass ihre Milliarde wirklich komplett selbst verdient sei: "Man kann es nicht anders nennen als selfmade, weil es die Wahrheit ist. Das ist die Kategorie, unter die ich falle. Aber ich bin natürlich ein besonderer Fall, denn bevor ich Kylie Cosmetics gegründet habe, hatte ich schon eine Riesen-Plattform und viele Fans."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner präsentiert ihre "Dollar"-Fingernägel

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Leo-Look

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de