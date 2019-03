Ganz schön uneitel! Normalerweise zeigt sich Shay Mitchell (31) ihren Followern stets supergestylt, perfekt geschminkt und dazu meist in verführerischer Pose. Dass sie aber auch ganz anders kann, bewies die Schauspielerin nun mit einem komplett natürlichen Foto. In den sozialen Medien veröffentlichte die Beauty jetzt ein Selfie von sich, auf dem sie komplett ohne Make-up zu sehen ist. Zum unbearbeiteten Schnappschuss teilte Shay ehrliche Worte mit ihren Followern.

Bei der sogenannten "10 Year Challenge" wird ein aktuelles Bild einem von vor einem Jahrzehnt gegenübergestellt – diesen Trend interpretierte Shay für sich jetzt ganz neu. Sie postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich mit Make-up und gemachter Frisur und schrieb dazu: "Hier ist meine zehn Stunden-Challenge. Dieser Look hat zehn Stunden gedauert." Genau dieser Satz traf aber wohl auch auf das zweite Bild zu – nach zehn Stunden Schlaf! Darauf zeigte sich die 31-Jährige ungeschminkt und gähnend.

Ihre Fans zeigten sich begeistert von diesem privaten und ehrlichen Einblick. So kommentierte ein User die Bilderreihe mit: "Beide sind sehr schön aber das Zweite gefällt mir am besten, 'Natürliche Perfektion'". Wie gefällt euch Shay besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, Schauspielerin

Getty Images Shay Mitchell im Januar 2019 in Los Angeles

Getty Images Shay Mitchell im September 2018 in New York

