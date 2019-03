Was für ein Donnerstagabend! Die vergangene Folge von Germany's next Topmodel sorgte bereits vor der Ausstrahlung für reichlich Gesprächsstoff. In der siebten Episode kam es zwischen zwei Kandidatinnen zu Handgreiflichkeiten: Die 18-jährige Jasmin ging auf Mitstreiterin Lena los, schlug sie ins Gesicht und riss ihr sogar die Extensions aus. Diese dramatischen Szenen wollten sich offenbar viele Zuschauer nicht entgehen lassen: Die letzte GNTM-Folge erzielte Mega-Quoten!

Wie DWDL auflistet, verfolgten stolze 2,52 Millionen Zuschauer die erste körperliche Auseinandersetzung, die in 14 Jahren der Castingshow über die Bildschirme flimmerte. In der Kategorie junge Zuschauer waren es 1,78 Millionen Fernsehfans – damit erreichte Heidi Klums (45) Modelsendung satte 19,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und 8,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Gegenüber der vorletzten Folge des Modelwettstreits stieg der Wert um vier Prozent. Mit diesem Ergebnis ließ ProSieben andere Sender deutlich hinter sich.

Der GNTM-Zuschnitt am 21.03 erreichte den zweitbesten Wert der Staffel – und das, obwohl im Endeffekt weder Gewalt noch Blut gezeigt worden waren. Einzig Folge fünf ließ sich mit 2,8 Millionen Zuschauern nicht übertrumpfen.

