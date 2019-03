Diese Woche hieß es bei Instagram wieder: "#wayyyyybackwednesday"! Ein Anlass für Stars aus aller Welt, ein Bild aus ihrer Vergangenheit zu posten – aus einer weit entfernten Zeit. Dieses Mal hat sich eine Hollywood-Beauty dem Hashtag angeschlossen, die ihren Fans ein süßes Fotos mit ihrer Schwester präsentierte. Wer mag das wohl sein? Kleiner Tipp: Heute ist sie 46 Jahre alt und war in der Vergangenheit mal mit einem "dunklen Ritter" zusammen.

Das Instagram-Pic zeigt zwei Mädchen mit gelben Schleifen im Haar. Auch die Kleider sind in den Farben Weiß und Gelb gehalten. Der Star, links im Bild, schreibt zu dem Throwback-Schnappschuss: "Fröhlichen ersten Frühlingstag von den Garner-Girls!" Richtig, bei der größeren der beiden jungen Damen handelt es sich um Jennifer Garner (46), die zuletzt mit Ex-Batman Ben Affleck (46) verheiratet war. Neben ihr steht ihre kleine Schwester Melissa. In einem Hashtag verrät Jen noch ein kleines Detail: "#yesmommadeourclothes" – offenbar hat Mama Garner die Outfits für ihre Kids selbst gemacht.

2015 verriet Jen im Interview mit Southern Living, es habe sie stark geprägt, die mittlere von drei Schwestern zu sein: "Mehr noch als die Mutter meiner Kinder, mehr noch als die Frau meines Mannes, bin ich zuallererst das mittlere Garner-Mädchen" – damals war sie noch mit Ben verheiratet.

Getty Images Jennifer Garner

ActionPress / SIPA PRESS Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

