Am Freitagabend starteten bei Let's Dance 14 Promis zusammen mit ihren Profi-Tanzpartnern in die erste offizielle Paar-Runde. Ob Quickstep, Cha-Cha-Cha, Walzer oder Salsa – die Duos fegten übers Parkett, heizten dem Publikum ein oder rührten es zu Tränen. Eine Profi-Tänzerin jedoch sah lediglich von der Tribüne aus zu: Oana Nechiti (31)! Wegen ihres Jobs als DSDS-Jurorin pausiert sie dieses Jahr bei der Tanz-Show. Doch wie findet es Oana, zur Abwechslung auch mal im Publikum zu sitzen?

"Also ein bisschen komisch war das schon. Aber ich muss sagen, ich bin total happy, hier zu sein, weil es immer wieder wie zu Hause ist. 'Let's Dance' war und wird immer mein Zuhause bleiben.", erzählte sie im Promiflash-Interview direkt im Anschluss an die Show. Sie kenne die mitwirkenden Profis und die Crew schon so lange, dass sie mit ihnen zu einer großen Familie zusammengewachsen sei.

Von einer Sache war die Frau von Erich Klann (31) am Freitag jedoch enttäuscht: "Aber ich war ein bisschen traurig, dass die Zuschauer nach dem Opening nicht aufgestanden sind. Ich war die Einzige. Das war ein langes und tolles Opening", berichtete sie weiter. Oana habe jedoch eine Idee, wie sich das Trauerspiel in der kommenden Woche vermeiden lässt: "Das nächste Mal mache ich hier Warm-up. Ich muss hier ein bisschen die Leute anheizen", meinte sie scherzhaft.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin und "Let's Dance"-Profi

Getty Images Eric Stehfest und Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2016

