Was für eine Enthüllung! Seit zwölf Jahren ist Kaley Cuoco (33) schon Teil von The Big Bang Theory und spielt als Nachbarin Penny einen der Hauptcharaktere. Sie verdreht in der Rolle der hübschen Blondine unter anderem Leonard (gespielt von Johnny Galecki, 43) den Kopf. Unvorstellbar, wenn es sie nicht gegeben hätte! Aber fast wäre es gar nicht zu ihrem Einsatz in der Serie gekommen: Wie Kaley jetzt in einem Interview verriet, wäre sie beinahe nicht im Cast gewesen!

Denn die Hollywoodschönheit habe die ursprüngliche Rolle namens Katie beim ersten Mal gar nicht ergattert, gestand sie. "Ich war zu jung, was ich gerne sage, weil ich jetzt nämlich nicht mehr sagen kann, dass ich zu jung bin. Dann, ein Jahr später, hörte ich, dass sie wieder suchen, sie holten mich zurück, um die Rolle von Penny zu lesen", sagte Kaley gegenüber Cinema Blend. Beim ersten Vorsprechen war die Schauspielerin gerade einmal 22 Jahre alt.

Vor Kurzem hatte die heute 33-Jährige noch wehmütig auf ihre Zeit am Set zurückgeblickt. Auf Instagram hatte sie einen Schnappschuss mit ihren Kollegen gepostet und dabei von wenigen Episoden, die TBBT vor dem Serienende noch bleiben, sowie von Nostalgie gesprochen, die schon jetzt spürbar sei.

Getty Images Schauspielerin Kaley Cuoco bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2018

Rob Latour/REX/Shutterstock/ActionPress Kaley Cuoco bei der "Comic Con" in San Diego

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

