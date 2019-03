Für Sabrina Mockenhaupt (38) wurde es gestern bei Let's Dance richtig knapp! Zusammen mit Profitänzer Erich Klann (31) versuchte sich die Langstreckenläuferin an einem Cha-Cha-Cha – mit mäßigem Erfolg. Die Jury rund um Joachim Llambi (54) belohnte das mit gerade einmal zehn Punkten. Wie Show-Kollegin Evelyn Burdecki (30) fuhr Mocki damit die schlechteste Bewertung des Abends ein. Und entging nur knapp gegen Jan Hartmann (38) dem Ausscheiden. Promiflash verriet sie jetzt, wie es ihr nach dieser Zitterpartie geht!

Schon kurz nach ihrer Performance wirkte Mocki im Studio extrem angespannt. Dass sie es trotzdem eine Runde weiter geschafft hat, kann sie bis jetzt kaum realisieren: "Ich hatte echt Schwierigkeiten, alleine zu tanzen, da hat Llambi schon recht. Aber als ich dann die Bewertung bekommen habe, ab dann war ich nur noch am Weinen. Und das Zittern zum Schluss war Emotion pur. Ich hab echt gedacht: 'Oh je Erich, jetzt ist's heute schon für uns vorbei'", berichtete sie ergriffen.

Doch so schnell möchte Sabrina nicht aufgeben. Ihr Weiterkommen hat in der 38-Jährigen nur noch mehr Kampfgeist geweckt: "Dieses Jahr ist der Cast so gut. Da geht auch noch mehr bei mir. Als Sportlerin habe ich wenig Stabilität. Weißte was, ich bin sprachlos. Ich freue mich jetzt erst mal, dass wir nächste Woche mehr zeigen können", erklärte sie eifrig.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Anzeige

Getty Images Sabrina Mockenhaupt im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de