Verliert Michael Jackson (✝50) seinen Ruhm? Nach der umstrittenen Dokumentation "Leaving Neverland" zogen viele Vertreter der Musikbranche ihre Konsequenzen: Teilweise wandten sie sich gar komplett vom musikalischen Erbe des King of Pop ab. Auch die Rock and Roll Hall of Fame sah sich angesichts dieser Geschehnisse vor eine Entscheidung gestellt. Und diese hat die legendäre Ruhmeshalle in Cleveland nun offenbar getroffen: Die Erfolgsgeschichte von Michael Jackson bleibt weiterhin Teil der Ausstellung!

Gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal TMZ äußerten sich Mitglieder der Hall of Fame zum künftigen Umgang mit Michael Jacksons Geschichte. Dabei berichteten sie, dass die betroffenen Ausstellungsbereiche weder abgebaut noch verändert werden würden. Grund für diese Entscheidung sei, dass Jacksons Einfluss auf die Musikgeschichte – trotz der aktuellen Beschuldigungen – für immer eine Tatsache bleiben werde.

Michael ist in der Hall of Fame gleich doppelt verewigt. Seit 1997 wird er bereits als Teil der Gruppe The Jackson Five in einem Ausstellungsbereich geehrt, während seiner Leistung als Solo-Künstler im Jahre 2001 ein zusätzliches Denkmal gesetzt wurde.

