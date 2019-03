Dieser Bauch ist bares Geld wert! Khloe Kardashian (34) ist Unternehmerin und Geschäftsfrau durch und durch. Die 34-Jährige versteht es besonders gut, aus ihrem Körper Kapital zu schlagen. Je attraktiver sich die Reality-TV-Beauty in Szene setzt, desto besser. Erst vor elf Monaten erblickte ihre Tochter True das Licht der Welt. Trotz Schwangerschaft ist für das Model ein straffer After-Baby-Body Pflicht. Jetzt hat Khloe ihren flachen Bauch unverhüllt in Szene gesetzt – und löste damit eine Kontroverse aus. Doch das Ganze hat einen Grund: Die Designerin macht mit dem Schnappschuss richtig viel Geld!

Auf Instagram hat die hübsche Blondine das entsprechende Foto geteilt. "Ich liebe es, wie mein Bauch gerade aussieht, Leute", kommentierte sie ihren Post. Mit auf dem Bild: Die Dose eines umstrittenen Diät-Produktes, das der jungen Mama innerhalb von nur zwei Wochen zu diesem Ergebnis verholfen haben soll. Laut Forbes soll die Firma den Promis 200.000 US-Dollar bezahlen, wenn sie im Netz für ihre Shakes werben.

Khloe ist jedoch nicht die Einzige in ihrer berühmten Familie, die das Produkt ausprobiert hat. Auch Mutter Kris Jenner (63) hatte bereits am Vortag auf ihrem Social-Media-Kanal einen Beitrag gepostet, in dem sie davon schwärmt, dass sie sich dank der Shakes seit Langem wieder schlank fühle.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im März 2019

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

