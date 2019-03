Hat Daniela Katzenberger (32) inzwischen tatsächlich die perfekte Ernährungs- und Fitness-Balance gefunden? Wie eingefleischte Katzen-Fans wissen, trägt die Mutter einer Tochter schon seit Jahren einen Kilo-Kampf mit sich aus. Mittlerweile scheint die Reality-Lady aber eine ganz gute Strategie entdeckt zu haben. Zwar gönnt sie sich ab und zu mal eine Schlemmerei, auf der anderen Seite zwingt sie sich aber auch regelmäßig ins Fitness-Studio. Das stolze Ergebnis der Sport-Schufterei präsentiert Dani jetzt auch im Netz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Frau von Lucas Cordalis (51) zwei Bilder ihrer sexy Kehrseite – inklusive Blick auf ihren wohlgeformten Po. Um noch mal auf das Unübersehbare hinzuweisen, unterlegt sie die Schnappschüsse auch noch musikalisch, mit dem Hit "Bubble Butt" von Major Lazer. Scheint ganz so, als sei die Kult-Blondine mächtig stolz auf ihren Trainings-Erfolg.

Reinreden lassen will sich Dani aber wohl nicht. Immerhin postet sie eines der heißen Fotos auch in ihrem Feed, entschließt sich aber dazu, die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Wie die Erfahrung zeigt, scheint es beinahe egal, was die Katze ins Netz stellt, einige Hater verstecken sich immer unter den Kommentatoren – und auf die hatte sie diesmal wohl einfach keine Lust.

