Die royale Traumhochzeit im Mai 2018 besiegelte die Liebe von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Seitdem sind die beiden um die Welt gereist, haben unzählige Auftritte in der Öffentlichkeit absolviert und dabei um die Wette gestrahlt. Obwohl in den meisten Fällen nur eine strahlt, nämlich die ehemalige Schauspielerin. Zumindest, wenn man dem britischen Königsexperten James Morrow glaubt. Laut diesem habe Harry neben Meghan nichts zu lachen!

"Jedes Mal, wenn Harry mit ihr zusammen ist, sieht er sehr bedrückt und mürrisch aus", will der Royal-Profi The Sun zufolge wissen. Dass der Prinz aber nicht per se betrübt und sein Charakterwandel seiner Frau zuzuschreiben sei, macht James an anderen Situationen fest. "Jedes Mal, wenn man ein Bild von ihm mit den Jungs sieht und er etwas anderes macht, lächelt und lacht er", erklärt der Experte.

Auch die Angestellten im Palast haben unter der Herzogin scheinbar wenig zu lachen. Gerade erst hat die vierte persönliche Assistentin, Amy Pickerill, gekündigt. Sie hatte Meghan bislang bei öffentlichen Auftritten begleitet. Kurz nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, die im April erwartet wird, soll sie den Palast verlassen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, März 2019

Getty Images Prinz Harry bei einem Wettbewerb der Invictus Games 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

