Emilia Clarke (32) ist vor allem für die HBO-Serie Game of Thrones bekannt, in der sie die mächtige "Mutter der Drachen" Daenerys Targaryen verkörpert. Doch auch in ihrem Privatleben musste sie bereits Stärke zeigen, wie sie kürzlich verraten hat. 2011 bangte sie um ihr Leben: Während der Dreharbeiten zur ersten GoT-Staffel riss ein Aneurysma in ihrem Kopf und löste eine Hirnblutung aus. Emilias Fans zeigten sich auf diese Nachricht hin sehr besorgt – für ihre Unterstützung bedankte sie sich jetzt mit einem Video!

Auf Instagram postete Emilia einen kurzen Clip, um sich für die vielen, überwältigenden Rückmeldungen ihrer Anhänger erkenntlich zu zeigen. "Ich musste einfach ein Video hochladen, um Danke zu sagen. Eure Antworten zu meiner Geschichte haben mich tief berührt", verkündet die 32-Jährige in dem Video und strahlt dabei über beide Ohren. An diejenigen Fans, die ebenfalls eine Hirn-OP hinter sich haben, richtet sie eine Bitte: Sie mögen ihre Geschichten und Erfahrungen mit dem Heilungsprozess im Rahmen ihrer neu gegründeten Charity-Organisation "Same you" teilen. Das Ziel der Schauspielerin ist es, Patienten eine bessere Nachbehandlung zu ermöglichen.

Nach wenigen Stunden hatte Emilias Video bereits über 930.000 Likes und durchweg positive Kommentare erhalten. Zahlreiche Fans überhäuften die TV-Beauty mit Komplimenten wie "Du bist so goldig", "Ich liebe dich" oder "Was würden wir nur ohne dein unglaubliches Talent machen".

