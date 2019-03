Seine Familie war in großer Sorge! Anfang März erlitt der Schlagerstar Costa Cordalis (74) einen Schwächeanfall. Der Musiker wurde daraufhin in eine Klinik gebracht und musste einige Tage zur Behandlung bleiben. Glücklicherweise besserte sich sein Gesundheitszustand dadurch schnell wieder, sodass er Ende vergangener Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Jetzt offenbarte seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) jedoch: Es stand wirklich schlimm um Costa!

"Es war keine leichte Zeit", schilderte die Kultblondine nun gegenüber Bild. "In solchen Momenten merkt man, was wirklich zählt und wie wichtig die Familie ist", betonte die 32-Jährige. Ihr Mann Lucas Cordalis (51) habe jede freie Minute am Krankenbett seines Vaters verbracht, während der 74-Jährige in der Klinik wegen Wassereinlagerungen im Körper behandelt werden musste. Auch Danis Tochter Sophia (3) habe ihren Großvater regelmäßig besucht: "Die beiden lieben sich sehr", erklärte die Influencerin.

Mittlerweile sei der "Anita"-Interpret aber wieder wohlauf: "Ihm geht es zum Glück wieder besser, er ist eben ein richtiger Kämpfer", freute sich Daniela und erklärte, dass sich sein Zustand Tag für Tag immer weiter verbessere.

ActionPress / Mischke, Andre Lucas und Costa Cordalis in Hamburg

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Costa Cordalis

Andreas Rentz / Getty Images Costa Cordalis

