In ein paar Wochen ist es endlich so weit! Ende April soll der erste Nachwuchs von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt erblicken. Um das Geschlecht ihres Kindes machen die werdenden Eltern weiterhin ein Geheimnis – britische Wettteilnehmer sollen jedoch vermehrt auf eine kleine Prinzessin tippen. Eines steht aber jetzt schon fest: Das royale Baby wird ein sündhaft teures Zimmer bekommen!

Die Kinderstube im Frogmore Cottage in Windsor soll bereits komplett eingerichtet sein. "Das Zimmer verfügt sogar über einen Stimmungsbildschirm an der gesamten Wand, der elektronisch beruhigende Bilder aus einer Reihe verschiedener Auswahlmöglichkeiten projiziert", verriet ein Insider gegenüber New! Magazine. Die exklusive Einrichtung koste insgesamt über 150.000 britische Pfund – das sind umgerechnet mehr als 175.000 Euro. Meghan habe alles aus eigener Tasche bezahlt, plauderte die Quelle aus.

Beim Einrichten habe sich die 37-Jährige tatkräftig unter die Arme greifen lassen: Sowohl die renommierte Innenarchitektin Vicky Charles als auch Meghans Freundin, Tennisstar Serena Williams (37), sollen eine große Rolle bei der Gestaltung des Designs gespielt haben, erzählte der Informant. Farblich sei das Zimmer mit Weiß- und Grau-Nuancen geschlechtsneutral gehalten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019

Anzeige

ActionPress Herzogin Meghan bei ihrem Besuch bei der neuseeländischen Botschaft in London, 2019

Anzeige

Getty Images Serena Williams, Tennisspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de