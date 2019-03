Demi Lovatos (26) Ex scheint die Trennung bereits überwunden zu haben! Erst im November vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Musikerin einen neuen Freund hat – den Mode-Designer Henry Levy. Doch ihre Liebe hielt nur wenige Monate: Anfang März trennten die beiden sich wieder. Der Grund für ihr Liebes-Aus ist bisher nicht bekannt. Doch Henry soll superhappy mit der Entscheidung sein, ab sofort getrennte Wege mit Demi zu gehen.

Das berichtete ein Insider nun Radar Online. Demnach soll die Quelle am Dienstag mit angehört haben, wie Henry seinem Date an diesem Abend verriet: "Mir geht es jetzt viel besser." Der Modeschöpfer und seine Begleiterin sollen zuvor gemeinsam die Liveshow von Macaulay Culkins (38) Bunny Ears Podcast in Los Angeles besucht und dabei auch fleißig geturtelt haben.

Einige Paparazzi lichteten Henry noch am selben Abend an der Seite einer Blondine ab – wie viele Gäste von Macaulys Event trug auch die junge Frau Hasenohren auf dem Kopf. Auf einigen Schnappschüssen wirken die beiden ziemlich vertraut. Ob es sich bei der Unbekannten wohl um seine neue Flamme handelt? Was denkt ihr, ist er schon über Demi hinweg? Stimmt ab!

