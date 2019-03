Familie und Freunde sind nach wie vor schockiert von Luke Perrys (✝52) plötzlichem Tod. Der Schauspieler war am 4. März im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen mehrerer schwerer Schlaganfälle gestorben. Auch Hollywood-Agent Chris Nassif trauert um seinen ehemaligen Klienten und enthüllt nun eine verblüffende Geschichte: Luke hatte bereits vor Beverly Hills, 90210 darüber nachgedacht, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen und stattdessen eine ganz andere Laufbahn anzustreben!

In der Doku "Luke Perry: In His Own Words" des US-Channels Reelz sollen Freunde und Co-Stars des Verstorbenen zu Wort kommen. Nassif, der von 1989 bis 1992 Lukes Agent war, arbeitet daran mit. Im Gespräch mit Fox News verrät er: "Ich stieg 1981 ins Agenturgeschäft ein, aber Luke war mein erster großer Erfolg." Damals war der aufstrebende Jungstar noch auf der Suche nach dem Durchbruch. Zwar sei Luke jedes Mal voller Hoffnung zu den Auditions gegangen, habe aber bereits darüber nachgedacht, Hollywood den Rücken zu kehren, um zu Hause in Ohio zur Feuerwehr zu gehen. Chris war es, der ihn überredete, dranzubleiben. "Ich sagte zu ihm, 'Hier tut sich für dich gerade zu viel. Du hast dieses Etwas. Gibt dem Ganzen noch ein klein wenig mehr Zeit.' Und in dieser Woche holte ich ihm das Vorsprechen für 'Beverly Hills, 90210'."

Chris sei es wichtig, dass die Welt den Schauspieler auch als den großartigen Menschen in Erinnerung behält, der er für ihn war. "Er ist Teil einer Vergangenheit, an die ich gerne zurückdenke", erklärt er Fox News.

