Let's Dance trifft auf Comedy! Mit Oliver Pocher (41) als Kandidat in der aktuellen Staffel haben sich die Produzenten einen Witzbold aufs Parkett geholt. In der Liveshow am Freitag parodierte er bei seinem Auftritt seinen Kumpel Pietro Lombardi (26) und dessen Song "Phänomenal". Damit hatte der Spaßvogel offenbar noch nicht genug Schabernack für einen Abend getrieben: Mit einer Felljacke disste er auch noch Leroy Sané (23)!

Oli trug abseits seiner Tanz-Performance eine hellbraune Felljacke, die aussah, als hätten ungelenke Kinderhände sie bunt angemalt. Ein klarer Seitenhieb gegen Leroy, denn der Fußball-Profi hatte im vergangenen Monat eine ähnliche Jacke angehabt. Dieses Teil war allerdings ein Designerstück von Balenciaga und kostete satte 4.500 Euro! Ob Olis Imitat auch so viel wert war?

Eine Collage der beiden Outfits postete der Komiker zusätzlich auf seinem Instagram-Account. Nicht das erste Mal, dass er über einen anderen Star Witze reißt: Vor allem mit seiner fragwürdigen Hommage an den im Februar verstorbenen Karl Lagerfeld (✝85) sorgte er für einen wahren Shitstorm!

Getty Images Leroy Sané, deutscher Nationalspieler

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Instagram / opocher Comedian Oliver Pocher als Karl Lagerfeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de