Die Fans dürfen sich freuen, denn der Teenie-Streifen geht in eine zweite Runde! In "To All the Boys I've Loved Before" geraten zufällig die Liebesbriefe der Protagonistin Lara Jean, gespielt von Lana Condor (21), an ihre heimlichen Schwärme. Doch das hätte nie passieren dürfen. Die Buchverfilmung des gleichnamigen Jugendromans von Jenny Han, die Netflix produziert hat, bekommt jetzt einen zweiten Teil – mit einem neuen Regisseur! Dafür bekommen Fans aber auch einige bekannte Gesichter wieder zu sehen.

Susan Johnson, die im ersten Teil Regie führte, arbeitet trotzdem weiter mit an dem Projekt, aber beschränkt sich auf ihre Rolle als Produzentin, berichtet The Hollywood Reporter. Sie habe wegen anderer Projekte, in die sie involviert sei, schlichtweg keine Zeit. Susan wird abgelöst von Kameramann Michael Fimognari, der als Bildregisseur in "To All the Boys" am Werk war und auch in der Horrorserie "Spuk in Hill House" für eindrückliche Szenen sorgte. Vor der Kamera stehen wieder Lana und ihr Co-Star Noah Centineo (22), im Film bekannt als Peter. Auch Anna Cathcart (Kitty), Janel Parrish (Margot) und John Corbett (Dr. Cover) werden wieder dabei sein.

Das Buch "To All the Boys I've Loved Before" der 38-jährigen Autorin hat zwei Fortsetzungen: Auf dem ersten Roman, der im Jahr 2014 erschien, folgte 2015 "P.S. I Still Love You", den Abschluss der Trilogie bildete 2017 "Always and Forever, Lara Jean".

Getty Images Der Cast von "To All the Boys I've Loved Before"

Charley Gallay/Getty Images for Netflix Lana Condor und Noah Centineo bei der "To All the Boys I've Loved Before"-Premiere in L.A.

Getty Images Lana Condor bei der "To All The Boys I've Loved Before"-Premiere

