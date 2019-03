Rundet Nachwuchs das Liebesglück von Michael Wendler (46) und seiner Freundin Laura schon bald ab? Noch in diesem Jahr will die Schülerin zum Schlagerstar nach Florida ziehen und damit ihrer Heimat Sachsen-Anhalt den Rücken kehren. Auch eine Hochzeit schließt Laura nicht aus – ebenso wenig wie Kinder! Denn trotz des Altersunterschiedes von 28 Jahren spricht das Paar ganz offen über seine Familienplanung …

"Ich brauche schon eine Partnerin, die mir zur Seite steht und die mich ergänzt. Und ich denke, dazu ist sie fähig. Sie ist eine sehr toughe Frau", beteuerte der Musiker bei Goodbye Deutschland und gab preis: "Mit Laura kann ich mir alles vorstellen. Sie wünscht sich Kinder." Bisher hat der Wendler nur ein Kind aus seiner Ehe mit Claudia Norberg – möglicherweise bekommt Tochter Adeline also noch ein Geschwisterchen. "Ich liebe Kinder und ich würde gerne noch welche haben", verriet der 46-Jährige weiter.

Ihre gemeinsame Zukunft in den USA steht noch in den Sternen – für Laura ist jedoch schon jetzt klar: "Ich habe keine speziellen Träume in Amerika. Mein größter Traum, ich will erstmal einfach bei ihm sein", machte die 18-Jährige deutlich.

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura im Februar 2019

Instagram / Laura M. Laura M. mit Michael Wendler in Florida

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler in Florida im Februar 2019

