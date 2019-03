Was ging zwischen den Temptation Island-Singles Giulie Santana und Dominik Bruntner (26)? Eigentlich nahmen die beiden an der neuen Fremdgeh-Sendung auf RTL teil, um vergebene Kandidaten in getrennten Villen zu verführen. Kürzlich wurde jedoch ein sexy Clip geleakt, der die zwei ziemlich vertraut miteinander offenbar nach Drehschluss der Show zeigt. Giulie verriet im Promiflash-Interview schon, dass die Tuchfühlungs-Erfahrung mit dem Ex-Mister Germany nicht gerade schlecht gewesen sei. Jetzt äußert sich auch Domi zur heißen Kuschel-Aufnahme!

Auf Promiflash-Anfrage bestätigt der 26-Jährige zunächst, dass das Video auf der "Temptation Island"-Aftershow-Party entstand: "Einige der Single-Frauen und Männer waren am letzten Abend vor dem Rückflug nach Deutschland zusammen feiern und es war eine ausgelassene, gute Stimmung... wie man sieht!" Und die schlug offenbar nicht nur bei der Jura-Studentin und dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten in waschechte Flirt-Laune um. "Alle haben sich direkt gut verstanden und zusammen Party gemacht", ergänzte er offen.

Kein Wunder, dass die TV-Verführer sich spätestens dort näherkamen, immerhin versammelten sich jeweils zwölf Single-Ladys und -Boys – und anders als in der Show, mussten diese niemandem erst ausgespannt werden. Wie bunt es Giulie und Dominik allerdings noch in besagter Nacht getrieben haben, behalten sie vorerst für sich.

