Nach einer harten Woche muss nun wieder eine Laufstegschönheit bei Germany's next Topmodel ihre Koffer packen – und dieses Mal traf es die wohl extravaganteste Kandidatin! Das erste Ausschlusskriterium für die Model-Mama Heidi Klum (45) war zunächst ein Casting-Marathon in Miami. Fünf Jobs galt es unter anderen bei Kaviar Gauche oder im Musikvideo von Nico Santos zu ergattern. Neben weiteren Mädchen griff auch Melissa keinen ab und flog deswegen raus.

"Meine Woche war ziemlich schlecht, dementsprechend ist meine Stimmung gedrückt", stellte Melissa schon vor der Entscheidung fest. Und tatsächlich: Nicht nur bei den Castings ging die gebürtige Rosenheimerin leer aus – auch beim Sprungbrett-Fotoshooting und nach ihrem Auftritt auf dem Catwalk, bei dem die Nachwuchs-Mannequins gleich zwei Outfits vorführen sollten, waren Heidi und die beiden Gastjuroren Christian Cowan und Zara Larsson (21) wenig begeistert: "Ich liebe deinen Look und deine Personality. Harter Look, weiches Herz. Aber du schaffst es selten, deine Stärken in den Vordergrund zu bringen. Und das ist in diesem Beruf Grundvoraussetzung", lautete das finale Urteil der Liebsten von Tom Kaulitz (29).

Zittern musste auch die lebenslustige Theresia: Obwohl sie mit ihrem Langzeitfreund verlobt ist und sich tierisch über den Brautmoden-Job von Kaviar Gauche gefreut hätte, verlor sie diesen an ihre selbstbewusste Konkurrentin Vanessa. Heidi sah jedoch in ihr noch genügend Potenzial – denn immerhin war der Designer Fabrice Tardieu begeistert von der 26-Jährigen. Das GNTM-Urgestein resümierte schließlich: "Der Job hat dich gerettet!"

