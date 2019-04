Was für ein Outfit! Weltweit berühmt wurde Emily Ratajkowski (27) spätestens mit ihrem Auftritt in Robin Thickes (42) Musikvideo zu "Blurred Lines". Seitdem ist die Brünette nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken: Unterwäschemodel, Influencerin und Schauspielerin – die 27-Jährige arbeitet hart an ihrer Karriere und lässt ihre Fans im Netz nur zu gern an ihrem glamourösen Leben teilhaben. Jetzt überraschte Emily plötzlich komplett blond, mit Cowboyhut und weißem Glitzer-BH lasziv auf ihrem Social-Media-Kanal – und heizt ihren Fans ordentlich ein!

In einer ganzen Reihe von Schnappschüssen ist das Model mit einer platinblonden Perücke, einem schwarzen Cowboyhut und einem ziemlich heißen Cowgirl-Outfit zu sehen – inklusive gefranstem Glitzer-BH, der ihre Rundungen besonders spektakulär in Szene pusht. Betitelt hat Emily die kleine Instagram-Galerie mit den Worten: "Yeehaw, danke Texas." Und in einem angefügten Video wird etwas klarer, was dieser ungewöhnliche Aufzug soll. Anscheinend ist das Outfit der 27-Jährigen eine Hommage an die US-amerikanische Country-Legende Dolly Parton (73). Denn in dem kurzen Clip richtet die "erblondete" Emily sich mit den Worten an die Kamera: "Ich bin Dolly – motherf***ing – Parton."

Ihre Fans scheinen von dem Cowgirl-Look der selbst ernannten Feministin ziemlich begeistert zu sein. "Wow, ich liebe diesen Look an dir" oder "Wunderschön", lauten nur zwei der vielen Kommentare ihrer Follower.

Getty Images Emily Ratajkowski 2019 in Atlanta

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

