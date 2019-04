Sie hat sechs Kinder und deren Leben hält sie mächtig auf Trab: Kris Jenner (63) ist die momentan wohl berühmteste Mom der Welt. Ihre Familie macht regelmäßig Schlagzeilen. Leihmutterschaften, Trennungen, Betrug, Kurz-Ehen, ungeplante Schwangerschaften – Skandale pflastern die Wege des KarJenner-Clans. Das neueste Drama betrifft Khloe Kardashian (34) und ihren Baby Daddy Tristan Thompson (28) und auch Mama Kris leidet sehr, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

"Ich habe das Gefühl, dass jetzt meine spirituelle Seite einspringen muss. Denn ich spüre, dass ich ansonsten nicht überleben werde", erzählte die 63-Jährige in der On Air with Ryan Seacrest-Show. Ganz klar, dass es für eine Mutter fürchterlich ist, ihr Kind so leiden zu sehen. Und wie sehr Khloe der neue Skandal zu schaffen macht, wurde im neuen Keeping up with the Kardashians-Trailer deutlich: "Meine Familie wurde zerstört", weint die 34-Jährige darin. Tristan hat die Mutter seiner Tochter mit einer engen Freundin der Familie betrogen: Jordyn Woods (21), die eigentlich die BFF von Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21) war. Eine Tatsache, die eben auch Kris nicht kalt lässt. Was sie dagegen tut? – "Ich bete deswegen."

Die sechsfache Mutter glaubt an ihre Kinder: "So schwierig einige dieser Situationen auch sein mögen: Ich glaube, da sie einander haben und versuchen, wirklich gute Entscheidungen zu treffen, werden sie am Ende alles überstehen und Klarheit und Anstand gewinnen – und das tun, was sie für richtig halten", erklärte Kris weiter.

SPW / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

Instagram / kourtneykardash Kris Jenner an Thanksgiving 2018

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

