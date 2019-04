Steht er Rita Oras (28) Liebesglück im Weg? Im vergangenen Jahr trennte sich die Musikerin von ihrem Freund Andrew Watt (28). Seitdem werden der Sängerin immer wieder Liebeleien mit bekannten Gesichtern wie beispielsweise Andrew Garfield nachgesagt. Jetzt steht der nächste potenzielle Flirtpartner in den Startlöchern: Alex Sparrow. Der russische Bachelor von 2015 soll ein Auge auf die Britin geworfen haben. Ihr Manager hat aber offenbar etwas dagegen!

Wie TMZ berichtet, soll Alex die Musikerin nach eigenen Angaben bei den vergangenen American Music Awards im Oktober getroffen haben – und der Funke ist offenbar direkt übergesprungen. Der Single-Boy habe Rita nach einem Date gefragt und die Chartstürmerin nahm die Einladung angeblich sofort an. Auf ein Treffen mit ihr warte Alex allerdings nach wie vor vergeblich. Der ehemalige Dancing with the Stars-Kandidat habe aus Respekt vor der 28-Jährigen nicht nach ihrer Nummer fragen wollen – und habe sich stattdessen die ihres Managers geben lassen. Seitdem herrsche Funkstille!

Im vergangenen Oktober – nur wenige Tage nach den AMAs – hatte Alex auf seinem Instagram-Account seinen Liebeskummer mit den Fans geteilt: Er erklärte, dass ihn seine damalige Freundin – deren Identität er bis heute geheim hält – betrogen hatte. Doch damit nicht genug: Er erwischte seine Ex auch noch in flagranti mit ihrer Affäre.

