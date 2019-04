Jordyn Woods (21) hat große Träume! Nach dem Fremdgeh-Skandal mit Khloe Kardashians (34) damaligem Boyfriend Tristan Thompson (28) hat das Model jetzt große Pläne. Obwohl Khloe die Zusammenarbeit mit Jordyn beendet hat, die als Model für ihr Label Good American arbeitete, denkt die in Ungnade gefallene Beauty gar nicht daran, ihre Karriere zu beenden. Im Gegenteil: Sie will als Geschäftsfrau das ganz große Geld machen, genau wie ihre Ex-BFF Kylie Jenner (21)!

Der Bruch zwischen Jordyn und der Kardashian-Family ist nicht so leicht zu kitten. Nachdem herauskam, dass die Influencerin und Tristan herumgeknutscht hatten, fürchtete die 21-Jährige um ihre Karriere. Aber wie HollywoodLife von einer Quelle erfuhr, gab das Model nicht auf: "Jordyn arbeitet sehr hart daran, sich in der Industrie einen Namen zu machen." Kylie, Khloes jüngere Halbschwester und erfolgreiche Geschäftsfrau in der Kosmetik- und Modeindustrie, sei immer noch Jordyns Inspirationsquelle: "Sie hat Kylie wirklich angebetet und will genau wie sie Millionen als Geschäftsfrau verdienen. Sie hat viel von Kylie gelernt und schätzt das sehr. Kylie hat sie auch immer als Geschäftsfrau unterstützt."

Nach dem Tristan-Skandal hatte Jordyn Angst um ihre an Land gezogenen Deals. Doch dazu hatte sie keinen Grund, so die Quelle: "Sie ist erleichtert, dass so viele Leute sie unterstützen und immer noch ihre Produkte kaufen." Nach dem Fremdgeh-Drama hat Jordyn ihre eigene Fake-Wimpern-Kollektion auf den Markt gebracht.

WENN Jordyn Woods in London

ActionPress Jordyn Woods und Kylie Jenner unterwegs in Calabasas

Will / MEGA Jordyn Woods in London

