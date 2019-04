Thomas Gottschalk (68) dürfte sicher für immer einen Platz in Heidi Klums (45) Herz haben! Kein Wunder – schließlich hat er ihr Model-Potenzial schon früh erkannt. 1992 lud Thomas die Bergisch-Gladbacherin zum Casting "Model ’92" in seine TV-Show "Gottschalks Late Night" ein. Die damals 19-Jährige gewann den Wettbewerb und einen Model-Vertrag, der Startschuss für ihre unvergleichliche Supermodel-Karriere war. Nun gab die Beauty bekannt, dass der beliebte Moderator ihr als Gastjuror in der kommenden Germany's Next Topmodel-Folge zur Seite stehen wird!

Auf Instagram nutzte Heidi die Verkündung, um sich bei Thomas zu bedanken. "Alles hat bei dir begonnen, Thomas! Ich werde dir für immer dankbar sein und allen, die damals für mich angerufen haben", schrieb die Modelmama. Dazu teilte sie einige alte Video-Clips aus Gottschalks frührer TV-Sendung. Viele Fans freuten sich riesig über die Rückblicke. Eine Followerin offenbarte zum Beispiel: "Ich erinnere mich noch so gut daran – schließlich sind wir fast gleich alt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Diese Sendung hab ich geliebt!"

Was die Zuschauer wohl am Donnerstag mit Heidi und Thomas erwartet? Der Entertainer soll die Topmodel-Anwärterinnen beim Inszenieren einer perfekten Unterhaltungsshow unterstützen. Laut Pro Sieben sollen dabei bislang unbekannte Talente der Nachwuchsmodels zum Tragen kommen.

ActionPress/BERLINER STUDIOS LLC Thomas Gottschalk und Heidi Klum 2001

Getty Images Heidi Klum und Thomas Gottschalk 2005

WENN Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Januar 2010

