Ronnie Ortiz-Magro (33) ist unter der Haube – oder? Der Jersey Shore-Star ist seit fast zwei Jahren mit Jen Harley zusammen und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter. Das Paar erlebte jede Menge Höhen und Tiefen, der TV-Darsteller soll seine On-Off-Liebe sogar wegen eines tätlichen Angriffs angezeigt haben. Während die Freunde der beiden die turbulente Beziehung am liebsten gescheitert sähen, kriegen Ron und Jen nicht genug voneinander: Jetzt scheint sich das skandalumwitterte Pärchen sogar das Jawort gegeben zu haben!

In ihren Instagram-Storys teilten der 33-Jährige und seine Partnerin Clips und Bilder aus der weltberühmten Little White Chapel in Las Vegas. Dazu posteten die beiden Ring-Emojis, Hochzeitslieder und eindeutige Sprüche wie "Unsere Geschichte beginnt hier". Jen zeigt sogar einen funkelnden Klunker an ihrer Hand – klare Sache also, wäre da nicht das Datum, an dem das Paar die News teilt! Ron und Jen, die in den Postings ziemlich lässig und leger gekleidet sind, veröffentlichten ihre Beiträge am 1. April und könnten sich womöglich wie andere Stars auch einen Scherz mit ihrer Community erlaubt haben.

Noch gibt es kein offizielles Statement dazu, ob die beiden wirklich verheiratet sind. Dass Ronnie und seine Liebste wieder happy sind, bestätigte dagegen ein Insider gegenüber HollywoodLife: "Ron und Jen sind gerade auf einem guten Weg. Er verbringt so viel Zeit wie möglich mit dem Baby und Jen, er hat erzählt, er ist jetzt immer in Las Vegas. Es ist für ihn sein Zuhause." Glaubt ihr, die beiden haben sich wirklich getraut? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro in Las Vegas

Instagram / jennharley Jen Harley mit einem Ring

Instagram / tater_tot_kitty Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

