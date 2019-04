Holt sich Eva Longoria (44) etwa Inspiration von ihrem Sohn Santiago Enrique Bastón? Im Juni 2018 bekam die Schauspielerin zusammen mit ihrem Mann José Antonio Bastón (50) den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Geburt verzückt die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin ihre Fans mit süßen Bildern ihres Sprösslings. Der Kleine darf seine Mama hin und wieder zu Dreharbeiten begleiten – und scheint dort so richtig in seinem Element zu sein!

Eva steht im Moment als Regisseurin für die erste Folge der neuen Serie "Glamorous" hinter der Kamera. Am Set mit dabei ist auch ihr Sohnemann. Am Montag teilte die Hollywood-Diva auf Instagram einen putzigen Schnappschuss ihres Lieblings, auf dem er den Zeigefinger hebt und so aussieht, als ob er seiner Mom einen wichtigen Tipp geben möchte. "Mama, ich denke, dass ich eine Idee habe", betitelte die Beauty das Pic und fügte einen lachenden Smiley hinzu.

Evas Follower sind völlig hin und weg von dem goldigen Baby-Bild. Der Tenor in den Kommentaren ist klar: "Was für ein niedlicher Knirps!" Schon nach wenigen Stunden erhielt das Porträt 145.000 Likes. Erst kürzlich hatte die 44-Jährige ihre Fans mit der Nachricht begeistert, dass Santi schon alleine stehen kann.

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago Enrique Bastón

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Regisseurin

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohn Santiago Enrique Bastón im März 2019

