Der Name von Bibi Claßens (26) Baby war eines der bestgehüteten Geheimnisse in YouTube-Deutschland. Seit der Geburt des Jungen Anfang Oktober 2018 rätselten die Fans, wie der kleine Mann wohl heißen könnte und stellten die wildesten Theorien auf. Damit ist nun Schluss: Die stolze Mama selbst hat am Donnerstag verraten, dass ihr Söhnchen Lio heißt. Warum sie ihre Wahl so lange für sich behalten haben, erklärten Bibi und ihr Mann jetzt genau.

Als Lio noch nicht auf der Welt war, hatte das Paar kurzzeitig überlegt, das Babygeschlecht und sogar die Schwangerschaft selbst für sich zu behalten – Gedanken, die sie schnell wieder verwarfen. Beim Namen blieben sie jedoch lange standhaft, um ihren Sohn zu beschützen, begründete Julian Claßen (25) die Entscheidung. "Es gab ja auch viele Spekulationen, wie er heißt: Bibert, Monte... und dann wurde wirklich so viel Böses darüber gesagt und geurteilt, und dann dachten wir: Das wollen wir gar nicht", ging der Vater auf YouTube auf die Fan-Gerüchteküche ein.

In der Tat wurde jeder Versprecher in ihren Videos zum möglichen Babynamen, so kam den Fans beispielsweise die Idee zu "Bibert". Bei so vielen Spekulationen seien Bibi und Julian dann ins Grübeln gekommen, ob ihre Versteckspiel-Strategie dem kleinen Lio überhaupt noch Schutz biete. "Mittlerweile ist uns aufgefallen, dass das den Kleinen gar nicht in vielen Hinsichten schützt", sagte Bibi.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen und ihr Sohn

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Paris, Februar 2019

