Es wird heiß und flott bei Let's Dance! Die zwölf verbliebenen Kandidaten stellen sich am kommenden Freitag neuen Herausforderungen, nachdem sie in den ersten Shows mehr oder weniger punkten konnten. Zum Beispiel entpuppte sich Ella Endlich (34) als echte Parkett-Granate, während Evelyn Burdecki (30) mächtig Kritik einstecken musste. Kein Grund jedoch, den Kopf in den Sand zu stecken: Motivierter denn je gehen die Reality-Darstellerin und ihre elf Konkurrenten mit neuen Performances in die dritte Runde.

Ein echter Kracher wartet auf Dschungelkönigin Evelyn. Mit ihrem Partner Evgeny Vinokurov übt die 30-Jährige einen Contemporary zu "Fallin" von Alicia Keys (38) ein. Nachdem ihre Jury-Wertungen zuletzt eher verhalten ausgefallen waren, schöpfte die Blondine in den vergangenen Tagen wieder Mut und wurde sogar von David Hasselhoff (66) persönlich im Training unterstützt. Ob es ihr hilft, mehr Punkte von Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51) einzuheimsen?

Herausfordernd wird die Woche auch für Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36): Der gehörlose Schauspieler und die Profi-Tänzerin werden einen Quickstep zu "Puttin On The Ritz" von Fred Astaire hinlegen. In der vergangenen Woche hatten Ella und Valentin Lusin (32) diesen Tanz ebenfalls einstudiert und bekamen dafür jede Menge Lob. Nun liegt es an ihren Kollegen, an diese Leistung anzuschließen!

Alle Tänze der Promi in der Übersicht:

Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Rumba zu "Killing Me Softly" von Roberta Flack

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Quickstep zu "Puttin On The Ritz" von Fred Astaire

Ella Endlich und Valentin Lusin: Salsa zu "Tu Sonrisa" von Elvis Crespo

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: Contemporary zu "Fallin" von Alicia Keys

Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Tango zu "Addicted To You" von Avicii (✝28)

Lukas Rieger (19) und Katja Kalugina (25): Quickstep zu "Pocahontas" von AnnenMayKantereit

Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Quickstep zu "Lucky Day" von Sasha (47)

Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Charleston zu "Bills" von LunchMoney Lewis

Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31): Salsa zu "Cuba" von Gibson Brothers

Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30): Jive zu "Tell Her About It" von Billy Joel (69)

Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Tango zu "Hernandos Hideaway" von The Johnston Brothers

Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (31): Cha Cha Cha zu "Zusammen" von Den Fantastischen Vier feat. Clueso (38)

