Runde drei im wohl beliebtesten TV-Tanzwettbewerb des deutschen Fernsehens: Doch wer hat heute bei Let's Dance die Nase vorne? In der vergangenen Woche konnte Özcan Cosar (37) weder Jury noch Publikum mit seiner Leistung überzeugen. Der Comedian und seine Tanzpartnerin Marta Arndt (29) mussten die Show verlassen. Für die verbliebenen zwölf Kandidaten geht der Kampf um den Titel weiter – und einem gönnen es die Promiflash-Leser ganz besonders!

Mit deutlichem Abstand belegt Benjamin Piwko (38) in einer Promiflash-Umfrage Platz eins: Der Schauspieler erhielt satte 25 Prozent und setzt sich damit ganz klar von seiner Konkurrenz ab. Silber soll nach heutigem Stand Pascal Hens (39) ergattern – der Profi-Handballer landete sogar noch vor Sängerin Ella Endlich (34), die die Zuschauer aktuell trotz glanzvollem Auftritt auf der untersten Treppenstufe sehen.

Entpuppt sich Benjamin zum absoluten Publikumsliebling? Fest steht jedenfalls: Der Gehörlose will wegen seiner Einschränkung unter keinen Umständen eine Sonderbehandlung! "Er will nicht das Gefühl haben, dass er nur einen Mitleids-Bonus bekommt, sondern er will, die Kritik bekommen, wenn etwas falsch ist", beteuerte seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) gegenüber Promiflash.

Instagram / oezcancosar Marta Arndt und Özcan Cosar

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

