Der Schock über Nipsey Hussles (✝33) Tod sitzt bei seinen Fans und Vertrauten nach wie vor tief. Ende März ist der Rapper vor seinem Modegeschäft in Los Angeles auf offener Straße erschossen worden. Der tragische Vorfall soll seinen Ursprung in Bandenrivalitäten haben – der Musiker habe kurz zuvor mit der örtlichen Polizei an Lösungen gearbeitet, um die gefährlichen Rivalitäten zwischen Gangs zu entspannen. Nun wurde enthüllt, dass Nipseys Familie und Freunde im Krankenhaus waren, als er schließlich für tot erklärt wurde.

Das berichtete ein Vertrauter des "Victory Lap"-Interpreten jetzt gegenüber TMZ. Demnach sollen seine Liebsten noch am selben Nachmittag über die Tragödie informiert worden und dann sofort in die Klinik geeilt sein – neben seinem Bruder Sam und seinem Bodyguard und besten Kumpel J-Roc sollen auch seine Musikerkollegen Lauren London, YG, DJ Mustard sowie viele weitere vor Ort gewesen sein. Jedoch habe man ihnen keinen Zutritt mehr in seine Nähe gewährt und sie schließlich in einem Nebenraum über seinen Todesumstände aufgeklärt.

Einen Tag nach dem schrecklichen Vorfall gedachten Nipseys Fans ihm mit einer friedlichen Mahnwache am Tatort – jedoch brach im Laufe der Veranstaltung eine Massenpanik aus, weil jemand angeblich einen Schuss gehört hat. 19 Menschen sind in dem anschließenden Tumult verletzt worden.

MEGA Rapper Nipsey Hussle, März 2019

Amanda Edwards/Getty Images Lauren London, Musikerin und Schauspielerin

MEGA Rapper Nipsey Hussle, 2019



