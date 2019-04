Elf Jahre ist Heath Ledgers (✝28) überraschender Tod bereits her – im Januar 2008 starb der Hollywoodstar nach einer Medikamenten-Überdosis. Der "Brokeback Mountain"-Darsteller hinterließ seine damals zwei Jahre alte Tochter Matilda, die er mit seiner Ex-Freundin und Schauspielerin Michelle Williams (38) bekommen hatte. Am vergangenen Donnerstag wäre Heath nun 40 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstags gab Michelle jetzt ein Update über ihr Leben mit Heaths Tochter Matilda.

In der Talkshow Live with Kelly and Ryan fragte Moderatorin Kelly Ripa (48) die hübsche Blondine, wie es derzeit an der Elternfront laufe – schließlich komme Matilda mit ihren 13 Jahren jetzt in ein schwieriges Alter. "So weit, so gut", offenbarte Michelle und verriet weiter: "Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, warte ich darauf eine Veränderung an ihr zu sehen und, dass das nächste Level kommt, von dem alle immer sprechen – aber bisher sind wir noch nicht an diesem Punkt."

Michelle zog Matilda eine Weile als alleinerziehende Mama groß. Mittlerweile ist sie jedoch wieder verheiratet – vergangenes Jahr gab sie dem Songwriter Phil Elverum (40) das Jawort. Heaths Vater Kim Ledger betonte damals, wie froh er über das erneute Liebesglück der Mutter seiner Enkelin sei.

Jamie McCarthy/Getty Images Schauspielerin Michelle Williams bei der Met Gala 2018

Neilson Barnard/Getty Images Michelle Williams beim Sundance Film Festival 2019

CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images Golden Globe-Preisträgerin Michelle Williams, 2018

