Eine Beziehungs-Krise sieht wohl anders aus! Paris Jackson (21) steht aktuell im Fokus der Öffentlichkeit, seit Anfang März die Doku "Leaving Neverland" veröffentlicht wurde, in der heftige Vorwürfe gegen ihren Vater Michael Jackson (✝50) erhoben werden. Daraufhin wurden der Musikerin nicht nur schwere psychische Probleme nachgesagt, sondern zusätzlich auch ein ordentlicher Liebes-Krach zwischen ihr und ihrem Freund Gabriel Glenn. Doch das Streit-Gerücht dürfte jetzt wohl ganz klar widerlegt sein: Das Paar präsentierte sich an Paris' Geburtstag knutschend in Kalifornien!

Am Mittwoch ist die Blondine 21 Jahre alt geworden. Wie Paparazzi-Aufnahmen nun zeigen, verbrachte sie ihren Ehrentag mit ihrem Liebsten – im Supermarkt. In West Hollywood sollen die zwei ein paar letzte Besorgungen für einen geplanten Camping-Trip gemacht haben. Mit vollem Einkaufswagen und Blumen wurden sie vor dem Center auch dabei abgelichtet, wie sie den einen oder anderen ganz verliebten Kuss austauschten. Laut eines Postings auf Paris' Instagram-Kanal sei der Ausflug zwar leider ins Wasser gefallen, dafür hätten sie und Gabriel sich mit einem gemeinsamen Freund leckere Fisch-Tacos gegönnt. Paar-Probleme? Eindeutig Fehlanzeige!

Der Grund für die einstigen Krisen-Gerüchte: Paris und Gabriel wurden in einer Bar bei einer hitzigen Diskussion erwischt. Angeblich sollen sie über den Cannabis-Konsum der 21-Jährigen gestritten haben. Paris bezog allerdings wenig später Stellung auf Twitter und behauptete, sie hätten sich nicht etwa getrennt, sondern nur eine Film-Szene nachgestellt.

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn im Februar 2019

Rachpoot/PG/MEGA Gabriel Glenn und Paris Jackson In West Hollywood

Rachpoot/PG/MEGA Gabriel Glenn und Paris Jackson an Paris' Geburtstag im April 2019

