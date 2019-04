Es könnte jeden Tag so weit sein! Prinz Harry (34) und seine Frau Meghan (37) erwarten derzeit die Geburt ihres ersten Kindes. Der royale Nachwuchs soll angeblich Mitte bis Ende April das Licht der Welt erblicken. Bald-Mama Meghan hat sich bereits offiziell in die Babypause verabschiedet. Nicht so ihr Gatte – der musste jetzt ohne seine Liebste zu einem offiziellen Termin in London. Der Royal befand sich dabei in geselliger Mänerrunde mit den Beckhams.

Harry besuchte am vergangenen Donnerstag die Premiere der Netflix-Dokureihe "Our Planet". Neben seinem Vater Prinz Charles (70) und seinem Bruder Prinz William (36) zählte auch das Vater-Sohn Duo David (43) und Brooklyn Beckham (20) zu den Gästen im Londoner Natural History Museum. Über sein Treffen mit den beiden Prinzen schwärmte der ehemalige Fußballprofi später auf Instagram. Dort lobte er das Engagement der royalen Brüder. "Es war großartig, zu hören, wie die beiden das Erbe ihres Vater, für die Tierwelt und die Natur zu kämpfen, beherzigen", schrieb David in seinem Post.

Den königlichen Besuch der Premiere hatte das britische Königshaus über seinen offiziellen Twitter-Account im Vorfeld ankündigt. Darin hieß es: "Es sind mehrere Generationen erforderlich, um die Bedrohung durch den Klimawandel hervorzuheben und sicherzustellen, dass wir unsere natürliche Umwelt erhalten."

Getty Images Brooklyn und David Beckham im April 2019 in London

Getty Images Prinz Charles und David Beckham in London, 2019

Getty Images Prinz William, Sir David Attenborough, Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019 in London

