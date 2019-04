Katie Price (40) ist auf der Suche nach neuem Personal! Und das, obwohl sie den Gürtel derzeit eigentlich etwas enger schnallen müsste! Trotz finanzieller Schwierigkeiten – Katie muss monatlich rund 14.000 Euro Schulden abbezahlen – hat das britische Fotomodel eine Jobanzeige aufgegeben. Das Ex-Boxenluder will gleich zwei Haushaltshilfen anstellen. Ideal wäre sogar ein Pärchen, das sich gemeinsam um Katies Haus und Hof und um ihre Kids kümmert.

Laut The Sun soll die Mutter von fünf Kindern in der Stellenausschreibung ein Gehalt von 800 bis 1.000 britische Pfund (umgerechnet knapp 940 bis 1.170 Euro) pro Woche für den Job bieten. Ob das Gehalt für das Paar oder eine Einzelperson gilt, geht aus der Anzeige allerdings nicht hervor. Die interessierten Bewerber sollten zwei Jahre Berufserfahrung mitbringen, Englisch sprechen, einen Führerschein besitzen und montags bis freitags von 7:00 bis 19:00 Uhr verfügbar sein. Zudem sollten Bewerber sich mit Kindern mit "besonderen Bedürfnissen" auskennen. Katies ältestes Kind Harvey ist teilweise blind und leidet an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom.

Katie selbst ist derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins, weil sie betrunken beim Fahren erwischt wurde. Ein weiterer Grund, warum die 40-Jährige gezielt nach einem Haushälter-Paar suche, das sich um ihr Zuhause und ihre Kinder in West Sussex kümmert, sei folgender: In der Vergangenheit hatte das Fotomodel früheren Angestellten immer wieder Affären zu ihren Partnern nachgesagt.

Getty Images Katie Price, TV-Sternchen

Anzeige

WENN.com Harvey Price und Katie Price vor dem Londoner Parlament

Anzeige

Getty Images Katie Price, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de