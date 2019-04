Lange kann es nicht mehr dauern! In wenigen Tagen sollen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr erstes Kind bekommen. Die Fans der britischen Royals sind jedenfalls total gespannt und legen jeden Hinweis auf das Baby-Geschlecht oder den Namen des königlichen Sprösslings auf die Goldwaage. Deshalb sind sie sich auch ganz sicher, dass Meghans beste Freundin Serena Williams (37) sich verplappert hat.

In einem TV-Interview mit E! News wurde der Tennis-Star zu seinen Tipps für werdende Mütter befragt, wobei die 37-Jährige zu Ruhe und Gelassenheit riet und dann ein Beispiel aus ihrem persönlichen Umfeld anführte. "Meine Freundin ist schwanger und sie sagt die ganze Zeit 'Oh, mein Kind wird das und das tun', und ich sagte ihr 'Das wird sie nicht' und auch 'Nein, so bist du nicht.'" Vor allem das Wörtchen "sie" fiel den Royal-Bewunderern auf. Erwartet die Herzogin also ein Mädchen? Ob Serena in dem Gespräch tatsächlich Meghan meinte, ist allerdings nicht klar.

Völlig unabhängig von dem Geschlecht des Kindes befinden sich die werdenden Eltern derzeit im Endspurt ihrer Vorbereitungen: Zuletzt wurden die Sussexes bei Baby-Einkäufen gesichtet. Außerdem bezog das Paar Mitte der Woche seine neue Bleibe Frogmore Cottage in Windsor.

enewsimage/ActionPress Serena Williams beim Imagine Ball 2018 in West Hollywood

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2019

