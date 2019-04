Die Let's Dance-Fans hatten sich am Freitag von Lukas Rieger (19) zu verabschieden – zu Unrecht? Obwohl der Sänger mit seinem Quickstep keine schlechte Leistung erbracht hatte, musste er am Ende des Tanzabends den Hut ziehen. Dagegen hatten andere Promi-Teilnehmer wesentlich weniger Punkte eingefahren, schafften aber sicher den Sprung in die nächste Runde. So auch Kerstin Ott (37), die trotz der niedrigsten Jury-Punktzahl und des Sturzes ihrer Tanzpartnerin weiterkam. Ein Unding für viele Liebhaber der Sendung, die die Sängerin sicher als Exit-Kandidatin gesehen hatten!

Nachdem das Ausscheiden des 19-Jährigen bekannt geworden war, sammelten sich auf Facebook verärgerte Kommentare. Es gehe nur nach Sympathie und nicht nach Leistung, war ein häufig geäußerter Kritikpunkt: Viele erklärten, Kerstin zu mögen, aber ihren Verbleib in der Show nicht nachvollziehen zu können. "Es ist unfassbar, dass Kerstin weiter ist. Sie kann einfach nicht tanzen... Der junge Mann konnte es wesentlich besser und fliegt raus", urteilte beispielsweise eine Zuschauerin.

Auch im Promiflash-Voting gab die Mehrheit an, Lukas' plötzliches Show-Aus für ungerechtfertigt zu halten. Von insgesamt über 4.200 teilnehmenden Lesern (Stand: 6. April 2019, 10:50 Uhr) sagten 69,5 Prozent, sie fänden seinen Abschied nach einem guten Auftritt schade. Könnt ihr verstehen, dass so viele lieber Kerstin rausgewählt hätten? Macht in unserer Umfrage mit.

Florian Ebener/Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger bei "Let's Dance"

Getty Images Kerstin Ott bei "Let's Dance" 2019

