Die erste Live-Show von Deutschland sucht den Superstar verspricht, sensationell zu werden! Heute Abend treten die verbliebenen zehn Kandidaten erstmals auf der großen Mottoshow-Bühne in Köln auf. Im Netz zeigt Jury-Oberhaupt Dieter Bohlen (65) jetzt, wie sehr er sich auf das Spektakel freut – was die Zuschauer erwartet? Laut dem Poptitan bekommen sie ein Medley der ganz besonderen Art zu hören und sehen!

In einem Instagram–Clip kündigt der 65-Jährige für die erste Show, die unter dem Motto "Chartbreaker" steht, an: "Es gibt Sensationen Leute. Es gibt einen Song, der heißt 'Cheri Cheri Lady' und dann gibt es auch so einen Song, der heißt 'We have a Dream'. Wir haben dieses Mal alles. Wir haben Sensationen am laufenden Band", meint er geheimnisvoll. Mit einem Selfie von ihm und Capital Bra (24) gibt Dieter weitere Details preis: Die Zuschauer werden nicht nur die Modern Talking-Version von "Cheri Cheri Lady" zu hören bekommen, sondern auch das Nummer-1-Cover des Rappers. Ob die Gesangstalente etwa gemeinsam mit dem Erfolgs-Musiker performen werden?

Nachdem Capi und Dieter sich vor wenigen Wochen noch ein kleines Wortgefecht geleistet hatten, coverte der 24-Jährige Dieters alten Hit. Von der Rap-Version war der Produzent so begeistert, dass sich die beiden Workaholics trafen und auf dicke Kumpels machten. Was glaubt ihr, wird Capital Bra heute auf der DSDS-Bühne stehen? Stimmt in der Umfrage ab!

