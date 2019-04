Welcher Verflossene spukte Evelyn Burdecki (30) in der vergangenen Let's Dance-Folge im Kopf herum? Am Freitag tanzte die Reality-Darstellerin einen Contemporary, in dem es um das Thema Liebe ging: Zu Alicia Keys' (38) Hit "Fallin" legten sie und Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov eine emotionale Darbietung hin. Mit ihrer Performance wollte Dschungel-Queen Evelyn die Herzen der Zuschauer berühren. Erinnerte sie sich dabei an ihre Beziehung zu Domenico De Cicco (36), die vor den Augen der Öffentlichkeit zerbrochen war?

Bevor sich die Blondine und ihr Partner die Jury-Einschätzung von Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) abholten, hatte Moderator Daniel Hartwich (40) sie zu ihrem Auftritt befragt. Inspiration zog Evelyn offenbar aus Herzschmerz, erzählte sie nach dem Tanz ein wenig außer Atem: "Meine besten Freundinnen haben zu mir gesagt: 'Evelyn, denk an was ganz Schmerzvolles, an deinen Ex-Freund, an die Liebe.' Und das hab ich gerade alles gemacht innerhalb von ein paar Sekunden." Wer genau ihr da in den Sinn gekommen war, verriet die frühere Bachelor-Kandidatin nicht.

Evelyn selbst hatte die Beziehung zu Domenico im vergangenen Jahr beendet, nachdem sie erfahren hatte, dass der einstige Bachelorette-Boy ein Kind mit seiner damaligen Ex-Freundin erwartete. Eine Erfahrung, die der 30-Jährigen sehr weh getan hatte. "Du verliebst dich und bist so glücklich. Aber dann wirst du auch enttäuscht und verletzt. Und dann fällst du so unendlich tief. Ich hatte natürlich auch bei mir schmerzvolle Liebe gehabt", hatte Evelyn bereits beim Training für die Show ausgeplaudert.

