Die Liebe von Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) ist nicht nur ein Versteckspiel, sondern auch ein großes Mysterium. Ob Hochzeit oder Trennung – die Spekulationen über ihren Beziehungsstatus wollen nicht verstummen. Fans der beiden Turteltäubchen können nun aufatmen: Die Schauspieler sollen nämlich trotz räumlicher Distanz noch auf Wolke sieben schweben. Damit die Fernbeziehung aber auch wirklich funktioniert, haben sie angeblich ein spezielles Rezept!

Katie lebt in New York City, Jamie dagegen im sonnigen Los Angeles – doch in Sachen Liebe sind sie ganz auf einer Wellenlänge. Das Schlüsselwort lautet Freiraum, den sie sich besonders in stressigen Zeiten geben, wie ein Insider gegenüber People verriet. Und trotzdem sollen die Hollywood-Stars versuchen, sich so regelmäßig wie möglich zu sehen. “Wenn sie zusammen Zeit verbringen können, machen sie das. Wenn sie beschäftigt sind, dann machen sie das nicht. Sie sind zwei Erwachsene, die die Gesellschaft des anderen genießen und das schon seit langer Zeit”, erklärte die Quelle.

Das Paar wurde erstmals 2013 in den Hamptons gemeinsam gesichtet. Seitdem haben Katie und Jamie versucht, ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit zu halten. In den vergangenen Monaten machte es allerdings den Anschein, als würden sie sich weniger verstecken: Zuletzt sah man sie im März bei einem Spaziergang im Central Park, im Dezember vergangenen Jahres feierten sie zusammen auf einer Yacht.

MEGA Katie Holmes und Jamie Foxx

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

MEGA Katie Holmes und Jamie Foxx in Miami, Dezember 2018

